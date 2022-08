Survivor México: Yusef responde a la posible traición en su contra.

Arranca la semana 11 en Survivor México, por lo que Warrior ha anunciado la próxima llegada de la “fusión”, donde solo habrá una sola tribu en busca del gran campeón de esta nueva temporada de nuestro reality show.

Yusef y Julián protagonizan discusión en ceremonia de Survivor México.

Cathe, quien se salvó del pasado Juego de la Extinción, asegura que tiene una estrategia para la llegada de la fusión, pues querrá sacar a Viridana y a Yusef.

Cyntia también ha confesado que tiene algunas propuestas hechas por la Tribu Halcón para formar una posible alianza para la fusión. La propuesta corrió por parte de Ale Saadi, participante de Los Otros que busca llegar a la final.

En otros temas, Cathe también ha confesado parte de sus pláticas con Santiago, quien supuestamente se anda con cuidado con las dinámicas del equipo amarillo para los Juegos de la Extinción.

Yusef reacciona a las alianzas en su contra

Está claro que Yusef Farah es uno de los sobrevivientes más fuertes a vencer, aunque lo anterior ha desatado un par de alianzas en su contra.

El biólogo ya respondió ante la supuesta traición de su tribu, así como de los polémicos planes de Halcones para eliminarlo. Es en el capítulo de esta noche, donde Yusef ha abierto su corazón y reaccionado a las amenazas.

“Si me quieren sacar que lo intenten porque si yo caigo en un Juego de la Extinción los puedo ir sacando uno a uno”, declaró.

Es bien sabido que Yusef se ha ganado un par de enemigos en Survivor México, y así lo dejó ver en su reciente pelea con Julián.

“Yo sí tengo pantalones para saber ser líder de un equipo. Se necesitan responsabilidades, no solo saber hablar. Estoy en una tribu que me quiere, ojalá que te amen porque yo estoy viviendo un Survivor México increíble. Ojalá y lo goces porque no parece”, dijo en una de las ceremonias.

