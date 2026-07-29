¡Todo por las herramientas! Halcones y Jaguares protagonizan un juego lleno de intensidad

La competencia subió de nivel en Survivor México: La Reliquia en Llamas con un intenso juego por las herramientas, un recurso indispensable para mejorar las condiciones de vida en la isla. Halcones y Jaguares se entregaron por completo en un desafío donde la fuerza, la coordinación y la estrategia fueron determinantes. Después de un enfrentamiento lleno de emoción, solo una tribu consiguió demostrar que tenía lo necesario para quedarse con la victoria y asegurar una ventaja que podría marcar la diferencia en los próximos días de supervivencia.

