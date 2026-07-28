¡Sebastián Yate toma ventaja! Encuentra el Tótem de Inmunidad Individual y cambia la estrategia

Sebastián Yate demuestra que no está dispuesto a rendirse en Survivor México La Reliquia en Llamas. Decidido a cambiar su destino dentro de la competencia, el sobreviviente inicia una intensa búsqueda del Tótem de Inmunidad Individual y logra encontrarlo antes que el resto de sus compañeros. Mientras los demás continúan explorando la isla sin éxito, Sebastián obtiene una importante ventaja estratégica que podría ser determinante en las próximas votaciones. Su hallazgo no solo fortalece su juego, sino que también comienza a mover las piezas y genera incertidumbre entre los sobrevivientes.