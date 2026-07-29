Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 28 de julio

El capítulo de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo marcado por la intensidad desde el primer momento. Las tribus protagonizaron exigentes juegos por los suministros y las herramientas, donde cada victoria representó una importante ventaja para fortalecer la vida en los refugios. La estrategia también tomó un papel fundamental con la búsqueda del Tótem de Inmunidad Individual, el cual fue encontrado por Sebastián Yate, quien dio un golpe importante a la competencia al adelantarse al resto de los sobrevivientes. Mientras tanto, las rivalidades y los conflictos comenzaron a crecer entre los integrantes de ambas tribus, dejando claro que la convivencia se vuelve cada vez más complicada. Con desafíos al límite, alianzas que empiezan a consolidarse y estrategias que ya están cambiando el rumbo del juego, la lucha por permanecer en la isla entra en una etapa donde cualquier decisión puede ser determinante.