¡Todo por un pollo! Las tribus protagonizan un intenso juego por la recompensa

En Survivor México La Reliquia en Llamas, las tribus se enfrentaron en un intenso juego por la recompensa, donde el premio era un delicioso pollo, un alimento que representa una gran ventaja para los sobrevivientes. Con el desgaste físico acumulado y la escasez de comida en la isla, ambas tribus dieron el máximo en cada obstáculo para quedarse con una recompensa que les permitiría recuperar energía y fortalecer al equipo. La intensidad del desafío dejó claro que, en la supervivencia, cualquier alimento puede marcar la diferencia entre resistir un día más o quedarse atrás.