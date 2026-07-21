¡Todo por las herramientas! Halcón y Jaguar se juegan una ventaja clave en la isla

La competencia sube de nivel con el Juego por las Herramientas, un enfrentamiento decisivo entre las tribus Halcón y Jaguar. En esta prueba, ambos equipos luchan por conseguir recursos indispensables para fortalecer sus refugios y hacer más llevadera la vida en la isla. Más que un simple premio, las herramientas representan una ventaja que podría definir el camino de cada tribu durante los primeros días de la competencia. Con fuerza, estrategia y trabajo en equipo, los sobrevivientes buscarán quedarse con un botín que puede cambiar el rumbo de Survivor México.

