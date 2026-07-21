¡El ánimo decae en Halcón! La tribu busca salir de su complicado arranque

La Tribu de Halcónes vive un inicio complicado en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras los primeros desafíos, sus integrantes regresan al refugio con el ánimo bajo, conscientes de que la falta de comunicación y coordinación les ha impedido obtener mejores resultados. Ahora, el equipo sabe que deberá fortalecer su unión, mejorar su estrategia y trabajar en conjunto para cambiar el rumbo de la competencia. El camino apenas comienza, pero cada decisión será clave para dejar atrás esta mala racha y volver a pelear por las victorias.