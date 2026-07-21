Programa completo de El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del 21 de julio del 2026
¡La supervivencia ha comenzado! Esto es lo que hemos podido ver en las primeras pruebas de Survivor México La Reliquia en Llamas.
Halcones y Jaguares ya se han medido y las primeras horas dentro de Survivor México La Reliquia en Llamas ha comenzado con la exigencia donde nada está escrito, acompáñanos en El Otro Lado de los Realities donde hemos comentado los momentos más destacados de este primer día.