¡Una decisión que puede cambiarlo todo! Javi y Tzasna enfrentan un difícil dilema

La estrategia comienza a tomar protagonismo en Survivor México Javi y Tzasna se enfrentan a una decisión sumamente complicada: elegir a cuál de sus compañeros en riesgo le otorgarán un Medallón. Aunque apenas transcurre la primera semana de competencia, esta elección podría influir en la confianza y las relaciones dentro de cada tribu. Con poco tiempo para conocer a sus compañeros y sin alianzas completamente definidas, ambos deberán seguir su instinto y asumir las consecuencias de una decisión que podría marcar el rumbo del juego.

