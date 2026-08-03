¡Las alianzas de Jaguares tambalean! La traición podría cambiar el rumbo de Survivor México La Reliquia en Llamas

Las alianzas dentro de Jaguares parecen ser una de sus mayores fortalezas en Survivor México La Reliquia en Llamas, pero la confianza comienza a ponerse a prueba. A medida que la competencia avanza, algunos sobrevivientes empiezan a considerar que, para llegar a la gran final, será necesario dejar atrás los pactos y tomar decisiones que podrían cambiar por completo el rumbo del juego.