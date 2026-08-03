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¡Las alianzas de Jaguares tambalean! La traición podría cambiar el rumbo de Survivor México La Reliquia en Llamas

Aunque la tribu mantiene alianzas sólidas, algunos sobrevivientes ya contemplan traicionar a sus propios compañeros con tal de llegar a la gran final.

Las alianzas dentro de Jaguares parecen ser una de sus mayores fortalezas en Survivor México La Reliquia en Llamas, pero la confianza comienza a ponerse a prueba. A medida que la competencia avanza, algunos sobrevivientes empiezan a considerar que, para llegar a la gran final, será necesario dejar atrás los pactos y tomar decisiones que podrían cambiar por completo el rumbo del juego.

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