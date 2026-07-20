¡Sahit Sosa va por todo! Llega decidido a conquistar Survivor México a Reliquia en Llamas

Sahit Sosa llega a Survivor México La Reliquia en Llamas con la mente puesta en un solo objetivo: demostrar que tiene lo necesario para convertirse en uno de los mejores sobrevivientes de la temporada. Con actitud, determinación y muchas ganas de superar cada desafío, buscará destacar en los retos físicos, construir alianzas inteligentes y adaptarse a las exigentes condiciones de la isla. Su misión está clara: resistir, avanzar y luchar hasta el final para levantar el trofeo y convertirse en el gran ganador de esta intensa aventura.