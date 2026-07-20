¡Todo por los suministros! El primer gran premio puede cambiar el destino de las tribus

La supervivencia comienza desde el primer día con el Juego por los Suministros, un desafío que podría cambiar el rumbo de las tribus Halcón y Jaguar. En juego están 500 gramos de frijol, 1 kilogramo de arroz y 250 mililitros de aceite, recursos que marcarán una gran diferencia en las primeras jornadas dentro de la isla. En Survivor México La Reliquia en Llamas, cada porción de alimento cuenta, por lo que ganar este reto representa una importante ventaja para afrontar las difíciles condiciones de la competencia. La batalla por sobrevivir apenas comienza y ningún recurso puede darse por perdido.

