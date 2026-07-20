¡Las tribus llegan a su refugio! Así comienza la verdadera aventura en Survivor México La Reliquia en Llamas

Tras su llegada a la isla, los 16 sobrevivientes finalmente conocen el lugar que será su hogar durante esta intensa aventura. Integrados en las tribus Halcón y Jaguar, comienzan a organizarse, construir su refugio y planear las primeras estrategias que marcarán el rumbo de la competencia. A partir de este momento, la supervivencia será la prioridad, pues cada decisión, alianza y esfuerzo será clave para mantenerse en el juego. Así inicia una historia llena de desafíos, convivencia y retos extremos en Survivor México La Reliquia en Llamas.