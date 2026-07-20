Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 20 de julio

La nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas arrancó con un episodio lleno de emoción, estrategia y retos extremos. Los sobrevivientes llegaron a la isla, conocieron sus refugios y comenzaron a adaptarse a las exigentes condiciones de la competencia. Las tribus Halcón y Jaguar protagonizaron sus primeros enfrentamientos en el Juego por el Medallón y el Juego por los Suministros, donde demostraron su fortaleza y trabajo en equipo para conseguir las primeras ventajas de la temporada. Desde el inicio quedaron claras las primeras alianzas, la intensidad de la competencia y el nivel de exigencia que enfrentarán los participantes en una edición donde la supervivencia será el mayor desafío. La aventura apenas comienza y todo indica que esta será una de las temporadas más intensas de Survivor México.