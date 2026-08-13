¡Entrevista exclusiva con Viviann Baeza tras su eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas!
La cuarta eliminada de Survivor México habla sobre su experiencia, las estrategias y todo lo que vivió en la isla.
Después de convertirse en la cuarta eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas, Viviann Baeza regresa para contar en exclusiva cómo vivió esta intensa experiencia. La sobreviviente enfrentó un dramático Juego de Extinción contra Abel, luego de que su propia tribu votara por ella, poniendo fin a sus planes rumbo a la fusión.