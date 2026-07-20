¡Comienza el Juego por el Medallón! Halcón y Jaguar van por las primeras seis preseas

La aventura comienza con toda la intensidad en Survivor México La Reliquia en Llamas con el esperado Juego por el Medallón. Las tribus Halcón y Jaguar se enfrentan por seis Medallones, en una batalla que pone a prueba su fuerza, estrategia y trabajo en equipo desde el primer día. Este desafío marca el inicio de una temporada que promete ser una de las más intensas, con retos extremos que llevarán a los sobrevivientes al límite en cada enfrentamiento. La competencia apenas comienza y la lucha por demostrar qué tribu domina la isla ya está en marcha.

