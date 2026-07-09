Venga La Alegría | Programa 9 de julio 2026 Parte 1 | Laura Zapata anuncia que demandará a Kunno, la polémica confrontación en MasterChef 24/7 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de julio 2026, parte 1: Laura Zapata anuncia que demandará a Kunno y a otro influencer, Maribel Guardia reacciona al nuevo romance de Imelda Tuñón, Samadhi Zendejas revela cómo la enamoró Gabito Ballesteros; el caso de Luis Alberto ‘N’, la familia perdida en Cuetzalan y el ladrón que se quedó atrapado en un poste de luz, todo explicado Con Peras y Manzanas; Hugo Sánchez sorprende al esquivar el tema de Gilberto Mora, aprendimos a decorar pulseras y collares y la receta de pepitos de arrachera.

Además, las disculpas que ofreció Charly López por opinar sobre lo de Sasha Sokol y Luis de Llano, Diego Boneta rompe el silencio sobre Renata Notni, la actualización de las cifras de la tragedia en Venezuela y un asombroso cambio de imagen. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y la primera parte de la entrevista a Dwayne Johnson sobre su actuación en Moana live action. ¡Venga La Alegría!