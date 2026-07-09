Venga La Alegría | Programa 9 de julio 2026 Parte 2 | La entrevista a Dwayne Johnson, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de julio 2026, parte 2: Arturo Carmona reacciona a las insistentes preguntas de la prensa sobre Melenie, Ramón Fernández habla de la responsabilidad musical que siente al ser nieto de Vicente Fernández, los Finalistas de El Torneo de La Alegría y las voces de Esto Sí Es Despecho se echaron un palomazo en vivo.

También, el complemento de la entrevista a Dwayne Johnson y el reportaje de Víctor Landeros. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!