Las mejores recompensas de Survivor México Héroes y Villanos que todos recuerdan

La temporada Survivor México Héroes y Villanos no solo dejó intensos enfrentamientos y grandes estrategias, también regaló algunas de las recompensas más memorables para los sobrevivientes. Después de días de hambre, agotamiento y duras pruebas, cada premio representaba un respiro que les devolvía la energía para seguir luchando por permanecer en la competencia.