¿Qué le pasó? Así reaccionaron los cocineros de MasterChef 24/7 al desvanecimiento de Luis (VIDEO)

En clase del Chef Diego Niño, “Maestro del fuego” de MasterChef 24/7, Luis sufrió un desvanecimiento y sus compañeros reaccionaron con preocupación. Según se pudo observar en la transmisión, el cocinero veracruzano se alejó de las mesas de trabajo cuando sintió un mareo, por lo que el experto culinario a cargo le llamó al servicio médico. Unos minutos después el concursante regresó a las actividades.