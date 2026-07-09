Los regaños más intensos de Warrior en Survivor México Héroes y Villanos que nadie olvida
Antes de La Reliquia en Llamas, revivimos las ocasiones en las que Warrior tuvo que imponer orden en las playas de Survivor México.
La temporada Survivor México Héroes y Villanos estuvo llena de estrategias, alianzas y momentos que llevaron las emociones al límite. Sin embargo, también hubo situaciones en las que la intensidad de la competencia provocó discusiones, actitudes antideportivas y comportamientos que obligaron a Warrior a intervenir con firmes llamados de atención.