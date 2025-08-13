inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Survivor México
Video

Survivor México 2025 | Mejores Momentos | Sergio explota en llanto

Después de días acumulando emociones que lo consumían por dentro, Sergio llegó a su límite.

Survivor México
Compartir
  •   Copiar enlace

Nadie lo vio venir, ni siquiera él. Había soportado tanto, fingiendo estar bien, sonriendo cuando por dentro todo se rompía. Pero hay momentos en los que el alma ya no puede más, y ese instante llegó. En medio del silencio, sin advertencia, Sergio se desplomó emocionalmente, dejando que las lágrimas hablaran por todo lo que había callado.

Survivor 2025
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×