Hubo lágrimas en Survivor México: el participante que no pudo evitar estallar y conmovió a todos

Previo a que comience la recta final en Survivor México 2025, los concursantes han tenido que aprender a lidiar con el desgaste físico y emocional que la contienda les generó desde su llegada. Lamentablemente, esto ya no fue posible para Sergio, quien pese a siempre tratar de mostrarse fuerte, rompió en llanto y, aunque trató de apartarse de los demás, terminó siendo descubierto por sus compañeras.

Fue así como se atrevió a sacar todas sus emociones mientras explicaba que extrañaba a su pareja. No así, para los aficionados esta reacción habría sido provocada por Aarón, que se perfila como uno de los oponentes más fuertes y ya no parece tener interés en respaldar a nadie que no lo merezca.

¿Por qué Sergio cree que Aarón lo traicionó? El motivo de su llanto en Survivor México 2025

Luego de permitirse mostrar sus sentimientos, Sergio Torres se sinceró con Eli y Esmeralda, a quienes les confesó que parte de su tristeza estaría motivada en la distancia de sus seres queridos. Pero también lanzó una frase que alertó sobre la presunta traición que habría recibido por parte de Aarón.

“Me cuesta, porque ha sido una aventura muy larga. No es porque me hayan visto la cara, es porque yo le dí palabras de aliento”, explicó.

Esta declaración del antiguo integrante de la tribu de “Héroes” llega un par de días después de que Aarón Albores pusiera en evidencia que actualmente siente mayor cercanía con Tadeo Fernández. Ya que en medio de su buena racha acumulando victorias, ha preferido compartir las recompensas con él, lo que ha hecho sospechar que podrían estar unidos para seguir avanzando en la competencia.

¿Quiénes son los concursantes de Survivor México que están en riesgo de eliminación?

En la semana del 11 al 15 de agosto, se dio a conocer que habrá dos eliminados de Survivor México, quienes se sumarán a John Guts en la categoría de concursantes que se quedaron a un paso de la final. Este miércoles 13 de agosto, se harán votaciones para determinar quiénes tendrán que ir al duelo de extinción; y esta dinámica se repetirá el próximo viernes 15 de agosto.

Es por esto que absolutamente todos los sobrevivientes están en riesgo, incluso aquellos que se consideran invencibles. Ya que nada está escrito aún, y todo puede cambiar de un momento a otro, en especial si se utilizan tótems especiales o hay nuevas alianzas.