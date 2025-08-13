Este participante es el que debería salir HOY de Survivor México, según los aficionados
Solo los guerreros más fuertes podrán enfrentarse en la final de Survivor México, pero ante el público hay alguien que ya no tiene lo necesario para seguir.
En la segunda semana dentro de la etapa fusión en Survivor México 2025, las emociones han estado a todo lo que da, pues los concursantes saben que cualquier error podría costarles su lugar. Sin embargo, a estas alturas del juego, la audiencia tiene claro a los preferidos para la final, una categoría que ya no incluye a dos sobrevivientes que están siendo percibidos como débiles.
Así quedó evidenciado con las interacciones entre los aficionados del reality, donde una polémica discusión reveló que Aranza Carreiro y Esmeralda Zamora no tendrían el nivel que se necesita para disputarse el primer lugar. Esto a pesar de que ambas destacaron en temporadas pasadas, e incluso “Esme” venció a Gabriel Pontones “Rasta” en el concejo tribal de 2024 que le dio la victoria.
¿Por qué el público de Survivor México considera que Esmeralda y Aranza son débiles?
Sobre las razones por las que el público catalogó a Aranza y Esmeralda como malas concursantes, estaría el hecho de que llevan días sin tener un desempeño que esté al nivel de sus oponentes. Por lo que hay internautas que incluso apuntan a que parecería que están tratando de pasar desapercibidas, para así colarse sigilosamente a la final de Survivor México 2025.
En contraste, hay opiniones que también señalan a Sargento Rap como un posible eliminado. Y es que si bien durante toda la temporada demostró gran fortaleza, en los últimos duelos su rendimiento no ha sido el mismo, e incluso tuvo que recurrir a un tótem de salvación para no abandonar la contienda.
¿Quiénes son los guerreros que están en la fusión de Survivor México 2025?
Luego de casi 4 meses en competencia e incontables pruebas, la fusión de Survivor México arrancó oficialmente el lunes 4 de agosto de 2025. A partir de ese momento, los equipos se disolvieron y comenzaron a armarse inesperadas alianzas.
Los “sobrevivientes” que avanzaron a esta etapa son:
- Agustín Fernández
- Kenta Sakurai
- Janette Morales
- Sergio Torres
- Aranza Carreiro
- Sargento Rap
- Esmeralda Zamora
- Gabriel Pontones “Rasta”
- Aarón Albores
- Tadeo Fernández
- Eli Varela
Anteriormente, este grupo también incluía a John Guts de la extinta tribu de “Villanos”, pero fue eliminado el pasado viernes 8 de agosto, cuando cayó ante la dupla conformada por Sergio Torres y Kenta Sakurai.