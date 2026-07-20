¡Comienza la batalla! Conoce a los 16 sobrevivientes que lo dejarán todo por su tribu en Survivor México La Reliquia en Llamas

El momento que todos esperaban finalmente llegó. Los 16 sobrevivientes ya pisan la isla de Survivor México para enfrentarse a la aventura más desafiante de sus vidas. Divididos entre la Tribu Halcón y la Tribu Jaguar, cada participante tendrá que demostrar fortaleza, estrategia y resistencia para superar los retos que les esperan. A partir de hoy, las alianzas, la supervivencia y la competencia serán clave para mantenerse en el juego y acercarse al gran objetivo: convertirse en el ganador de esta nueva temporada. ¡Que comience la aventura!