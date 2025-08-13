Survivor México 2025 | Juego por La Puja | ¿Quién da más?
¡Llegó la primera puja por comida en Survivor México! Hambre, estrategia y sorpresas en cada oferta.
Después de semanas sobreviviendo con lo mínimo, los participantes por fin enfrentan la esperada puja por comida. Con el estómago vacío y la mente alerta, cada uno pone en juego sus recursos para ganar un bocado que puede cambiarlo todo. Entre risas, tensión y decisiones arriesgadas, algunos se arriesgan más que otros...
