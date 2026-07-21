Así quedaron formadas las TRIBUS de Survivor México La Reliquia en Llamas

Ha comenzado el gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas y en este mismo lunes de juego por los suministros, se han definido a todos los integrantes de las dos tribus de la nueva temporada del reality show, los cuales enfrentarán intensos desafíos físicos y estrátegicos con el fin de acercarse a la meta de conquistar el codiciado Collar Sagrado y por lo tanto, el gran premio de un millón de pesos.

Luego de que fueran revelados los últimos cuatro participantes, han sido confirmados los 16 sobrevivientes (entre famosos y desconocidos) que formarán parte tanto de los Halcones como de los Jaguares, quienes pondrán a prueba cualquier tipo de alianza y su resistencia física para sobrevivir a las condiciones más extremas que solamente Survivor México La Reliquia en Llamas puede ofrecer.

¿Cómo quedaron conformadas las dos tribus? Te invitamos a descubrirlo a continuación:

Halcones (color verde):

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (color amarillo):

Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia "La Negra"

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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