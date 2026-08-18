El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del martes 18 de agosto

A pocos días de la Gran Final de Survivor México La Reliquia en Llamas, hemos visto de todo... Cada uno de los sobrevivientes lo ha dado todo para mantenerse dentro de esta temporada, pero solo uno logrará conseguir la gloria, aunque entre planes, estrategias, traiciones y demás eventos, lo han complicado todo, eso y más en El Otro Lado de los Realities.