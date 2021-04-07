FOTOS: Inicia la nueva temporada de Survivor México. Lo entregarán todo por ganar la supervivencia en los ambientes más extremos.

La nueva temporada de Survivor México ha comenzado.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ le da la bienvenida a veinticuatro sobrevivientes que se enfrentarán en una experiencia totalmente nueva y que seguramente cambiará sus vidas.

Los sobrevivientes llegaron en dos barcos para recibir las instrucciones de ‘Warrior’, primero tenían que elegir al capitán de cada tribu, después determinaron qué integrante de su tribu era el más débil y elegir a un integrante fuerte que ayudará al capitán a superar la primera prueba de fuerza.

Los capitanes se enfrentarían por el tótem de resurrección. La fuerza bruta era el principal elemento para poder obtener las cuatro banderas para tener la ventaja del tótem de resurrección. Pablo Martí y Paco Pizaña representan a la tribu de los Halcones, por otro lado Sargento Rap y Dani Cortés representan a la tribu de los Jaguares.

Bella De La Vega y Gabo Cuevas fueron nominados por sus compañeros por ser los integrantes más débiles y se enfrentaron a una prueba en la que estuvieron atados de manos y pies. Debían ser acarreados por sus demás compañeros para llegar a la orilla de la playa para obtener el cofre de los suministros.

Sargento Rap y Dani Cortés obtuvieron el tótem de resurrección mientras que Bella De La Vega llegó sana y salva a la orilla de la playa, obteniendo el cofre de suministros.

Los primeros días en las junglas de Survivor México fueron complicados y hubo inconformidad de Gabo Cuevas por ser nominado como rival débil.

El siguiente juego se enfrentarían por obtener un refugio con techo de palma para protegerse del Sol y la lluvia. Pablo Martí y Dani Cortés se enfrentaron en el barco pirata. La velocidad y concentración eran fundamentales ya que cada capitán tenía la tarea de liberar a sus compañeros en zonas específicas del barco pirata para llegar al final del recorrido y colocar la escalera final para obtener el triunfo absoluto.

Los jaguares tomaron rápidamente la delantera, sin embargo, la desesperación traicionó a Dani Cortés. Pablo Martí y su equipo lograron remontar para quedarse con el refugio techado.

