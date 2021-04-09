FOTOS: Jaguares y Halcones se enfrentan por suministros en pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y equilibrio.

Survivor México 2021 nos mantiene al filo del asiento.

Los sobrevivientes aun no han conseguido crear fuego para preparar los alimentos que recolectan de la playa. Las noches son frías y oscuras así que ambas tribus esperan que la próxima recompensa sea un apoyo para crear fuego.

‘Warrior’ manda llamar a los sobrevivientes y estos llegan en dos lanchas para afrontar el primer juego. La prueba consistió en fuerza y resistencia; los sobrevivientes que no participaron en el juego anterior tenían que participar en este.

Ocho integrantes de cada tribu de Survivor México se tenían que aferrar a un tronco y permanecer el mayor tiempo posible colgados para evitar caer al mar. Después de 40 minutos de resistencia, Paco Pizaña no logró seguir la instrucción de ‘Warrior’ y quedó descalificado otorgándole la victoria a la tribu Jaguar liderada por Dani Cortés.

Al llegar al campamento Paco Pizaña rompió en llanto por haber perdido y no escuchar la instrucción de ‘Warrior’, Bella De La Vega no quedó conforme con el ataque que recibió de Bárbara Falconi durante la ceremonia del juego pasado. La tribu Jaguar aprovechó al máximo su recompensa y con ayuda de Cyntia González lograron cocinar los alimentos que habían recolectado.

En Survivor México lo más importante son los juegos por los alimentos. ‘Warrior’ puso a prueba la velocidad y equilibrio de los sobrevivientes en el último juego del programa. Aquella tribu que logre obtener 15 banderas ganaría una docena de huevos frescos.

Sargento Rap y Denisha fallaron en su turno para recolectar banderas y están conscientes de que no es un simple error. La tribu Halcón resultó victoriosa de la jugosa recompensa mientras que la tribu Jaguar deberá mandar a dos sobrevivientes al exilio.

Dani Cortés decidió que la tribu tenía que votar por dos personas, inmediatamente Sargento Rap y Denisha se autonominaron para el exilio. Por otro lado Gabo Cuevas no quedó conforme con las acusaciones de Eduardo Barquín y de Dani Cortés pues argumentan que por su culpa perdieron el juego del refugio con techo y solamente ha traído conflictos entre los demás integrantes.

