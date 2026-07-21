¿Qué equipo es el ganador del Juego por la Recompensa de hoy 21 de julio del 2026 de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Este lunes se estrenó Survivor México La Reliquia en Llamas. El inicio de la temporada 2026 inició con 16 Sobrevivientes que fueron divididos en las tribus Halcón y Jaguar. Desde el primer día, el conductor Carlos Guerrero "Warrior" ya dejó ver que la competencia de supervivencia viene con nuevos retos, mayores desafíos, estrategias y alianzas. Pero, ¿Qué equipo es el ganador del Juego por la Recompensa de hoy 21 de julio?

¿Qué equipo es el ganador del Juego por la Recompensa de hoy en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Tras la presentación oficial de los Sobrevivientes y la formación de las tribus, ambos equipos disputaron su primer Juego por los Suministros. Aunque en este episodio no hubo eliminación, sí comenzaron a perfilarse las primeras alianzas, diferencias de personalidad y la rivalidad entre Halcones y Jaguares. En el primer episodio, la tribu amarilla logró imponerse para hacerse acreedores de 500 g de frijol, un kilo de arroz y 250 ml de aceite.

Este martes 21 de julio llegará para los participantes un nuevo reto y el Juego por la Recompensa. Para saber qué equipo será el ganador, no te puedes perder el programa, que promote estar lleno de una competencia reñida donde la resistencia física, la estrategia y la convivencia serán fundamentales.

Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

En esta temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas los 16 Sobrevivientes enfrentarán semanas intensas con dinámicas nunca antes vistas y desafíos más difíciles que nunca. Estos son los participantes:



Viviann Baeza, cantante y conductora de TV, 27 años. Javier Márquez "Big Papi", deportista y profesor de Educación Física, 34 años. Abel Robles, preparador físico y creador de contenido, 31 años. Rey Grupero, conductor de TV y figura de realities, 42 años. Bobby Larios, actor, bailarín y cantante, 57 años. Azalia Ojeda "La Negra", conductora de TV y figura de realities, 53 años. Shada Hernández, modelo y creadora de contenido, 26 años. Sahit Sosa, actor, 36 años. Julio Camejo, actor, 53 años. Tzasna Carrasco, deportista, 35 años. Sebastián Yate, actor y cantante, 31 años. Aurélie Garzonio, conductora de TV, 37 años. Anahí Izali, influencer, 36 años. Sheila Velázquez, bombera, 41 años. Erick Castro, diablero, 31 años. Avril Andrade, comerciante, 19 años.

Ellos son los 16 Sobrevivientes confirmados para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026|ESPECIAL

¿Cómo quedaron conformadas las dos tribus en Survivor México 2026?

Halcones (color verde):



Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (color amarillo):

Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia "La Negra"

Dónde y cuándo ver Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 pm y los domingos a las 6:00 pm por medio de la señal de Azteca UNO. Los domingos la cita es a las 20:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7. Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa, también se pueden seguir las redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.