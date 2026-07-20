Survivor México La Reliquia en Llamas 2026: HORA EXACTA para ver el gran estreno HOY lunes 20 de julio

La espera terminó y HOY lunes 20 de julio es el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026, una edición que promete estar llena de momentos emocionantes y retos que llevarán a los sobrevivientes al límite. Así que si no te quieres perder ni un solo detalle del inicio de temporada, la HORA EXACTA para verlo es en punto de las 18:30 horas.

¿Cómo ver Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO por TV abierta. También es posible ver los episodios en línea y completamente gratis; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.

De esta manera irás descubriendo cómo se vive esta exigente contienda con sobrevivientes que buscarán a toda costa el triunfo en Survivor México La Reliquia en Llamas 2026.

El conductor estelar será Carlos Guerrero "Warrior", quien se encargará de ir guiando los duelos y pruebas con el peculiar estilo que lo caracteriza y lo ha consolidado como uno de los periodistas deportivos más destacados de México. Además, habrá entretenimiento para rato, pues justo al terminar Survivor México La Reliquia en Llamas 2026, empieza MasterChef 24/7, que a dos meses de su estreno está a punto de entrar a una nueva etapa que pondrá a los cocineros a demostrar todo lo aprendido.

Conoce a los CONFIRMADOS para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Viviann Baeza

Javier Márquez "Big Papi"

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Abel Robles

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia Ojeda "La Negra"

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Anahí Izali

Todavía falta revelar el nombre de cuatro sobrevivientes más para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026, quienes llegarán dispuestos a todo por llevarse el primer lugar y tendrán que demostrar qué tan ágiles son con las estrategias que estas competencia necesita.

