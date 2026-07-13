Quién es Javier Márquez, el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Finalmente se reveló la identidad de ocho nuevos Sobrevivientes que formarán parte de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026. Y uno de los anuncios más sorpresivos fue el de Javier Márquez, un joven deportista que viene dispuesto a todo para convertirse en la ganador de la contienda con una combinación explosiva de sus habilidades físicas y destreza mental, cualidades que le serán de mucha utilidad.

Conoce TODO sobre Javier Márquez de Survivor México 2026

Si el nombre de Javi Márquez te suena conocido es porque se trata nada más y nada menos que del querido "Big Papi", uno de los exparticipantes de Exatlón México y que en la "vida real" se desarrolla como profesor de Educación Física. Tiene 34 años, es originario de Jalisco y un amoroso padre de familia. Su primera aparición en el programa fue en 2018, cuando se unió al equipo azul. En 2021 regresó para un "Titanes VS Héroes" y quedó en segundo lugar. También ha estado en ediciones especiales como Exatlón Cup y All Star.

Javi Márquez “Big Papi” es un profesor de Educación Física y deportista mexicano|ESPECIAL

Conoce a los CONFIRMADOS para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Abel Robles

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia Ojeda "La Negra"

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Anahí Izali

Javier Márquez "Big Papi"

Hasta el momento, son 12 los participantes totalmente confirmados. Por lo que todavía resta esperar a que se revele el nombre de 4 Sobrevivientes para Survivor México 2026, pues habrá un total de 16 personajes. Para conocer a los faltantes, sigue de cerca la transmisión de Azteca UNO.

¿Cuándo empieza Survivor México La Reliquia en Llamas 2026?

El estreno oficial de la nueva temporada de Survivor México 2026 será el próximo lunes 20 de julio. La cita es en punto de las 18:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, que tendrá un horario renovado para que vivas al máximo la intensidad de los realities.

El conductor estelar es Carlos Guerrero "Warrior", uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México y talento de TV Azteca. Así que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasará en esta emocionante competencia.