Quién es Azalia Ojeda, la nueva Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Ya empezó la cuenta regresiva para el gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas, una temporada que promete estar repleta de emociones intensas y duelos por la victoria. Ya hay 12 Sobrevivientes confirmados y uno de los nombres que mayor furor causó fue el de Azalia Ojeda "La Negra", conocida por su explosiva personalidad y fortaleza mental, cualidades que muy probablemente pondrán en jaque a sus contrincantes.

Conoce TODO sobre Azalia "La Negra" de Survivor México 2026

Azalia Ojeda Díaz, mejor conocida como "La Negra", es una conductora de televisión y personalidad de la farándula mexicana. Tiene 53 años y a inicios de los 2000 ganó fama gracias a su participación en un reality show de convivencia, el cual la catapultó como una "villana" por su fuerte personalidad y temperamento imponente. Tal como ella misma se describió en la presentación oficial de participantes, viene dispuesta a revolucionar las cosas en Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 y hará hasta lo imposible por ganar.

Azalia “La Negra” se integra a Survivor México La Reliquia en Llamas 2026|ESPECIAL

Conoce a los CONFIRMADOS para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Abel Robles

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia Ojeda "La Negra"

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Anahí Izali

Javier Márquez "Big Papi"

Hasta el momento, son 12 los participantes totalmente confirmados. Por lo que todavía resta esperar a que se revele el nombre de 4 Sobrevivientes para Survivor México 2026, pues habrá un total de 16 personajes. Para conocer a los faltantes, sigue de cerca la transmisión de Azteca UNO.

¿Cuándo empieza Survivor México La Reliquia en Llamas 2026?

El estreno oficial de la nueva temporada de Survivor México 2026 será el próximo lunes 20 de julio. La cita es en punto de las 18:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, que tendrá un horario renovado para que vivas al máximo la intensidad de los realities.

El conductor estelar es Carlos Guerrero "Warrior", uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México y talento de TV Azteca. Así que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasará en esta emocionante competencia.