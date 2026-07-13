Quién es Azalia Ojeda, la nueva Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026
¿La villana de la temporada? Azalia Ojeda ya fue CONFIRMADA como una de las participantes para Survivor México La Reliquia en Llamas y dará mucho de qué hablar.
Ya empezó la cuenta regresiva para el gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas, una temporada que promete estar repleta de emociones intensas y duelos por la victoria. Ya hay 12 Sobrevivientes confirmados y uno de los nombres que mayor furor causó fue el de Azalia Ojeda "La Negra", conocida por su explosiva personalidad y fortaleza mental, cualidades que muy probablemente pondrán en jaque a sus contrincantes.
Conoce TODO sobre Azalia "La Negra" de Survivor México 2026
Azalia Ojeda Díaz, mejor conocida como "La Negra", es una conductora de televisión y personalidad de la farándula mexicana. Tiene 53 años y a inicios de los 2000 ganó fama gracias a su participación en un reality show de convivencia, el cual la catapultó como una "villana" por su fuerte personalidad y temperamento imponente. Tal como ella misma se describió en la presentación oficial de participantes, viene dispuesta a revolucionar las cosas en Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 y hará hasta lo imposible por ganar.
Conoce a los CONFIRMADOS para Survivor México La Reliquia en Llamas 2026
- Viviann Baeza
- Shada Hernández
- Sahit Sosa
- Julio Camejo
- Abel Robles
- Rey Grupero
- Bobby Larios
- Azalia Ojeda "La Negra"
- Tzasna Carrasco
- Aurélie Garzonio
- Anahí Izali
- Javier Márquez "Big Papi"
Hasta el momento, son 12 los participantes totalmente confirmados. Por lo que todavía resta esperar a que se revele el nombre de 4 Sobrevivientes para Survivor México 2026, pues habrá un total de 16 personajes. Para conocer a los faltantes, sigue de cerca la transmisión de Azteca UNO.
¿Cuándo empieza Survivor México La Reliquia en Llamas 2026?
El estreno oficial de la nueva temporada de Survivor México 2026 será el próximo lunes 20 de julio. La cita es en punto de las 18:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, que tendrá un horario renovado para que vivas al máximo la intensidad de los realities.
El conductor estelar es Carlos Guerrero "Warrior", uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México y talento de TV Azteca. Así que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasará en esta emocionante competencia.