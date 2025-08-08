Todos se burlaron de esto que dijo Aranza sobre su posible estrategia en Survivor México

A punto de llevarse a cabo un nuevo duelo de extinción en Survivor México 2025, los ánimos están a todo lo que da y las lealtades peligran. Así lo demostró Aranza Carreiro, quien reveló su plan para eliminar a Aarón Albores de la competencia, idea que no fue bien recibida y provocó que las burlas estallaran en su contra.

Aranza quiere sacar a Aarón de Survivor México, pero por esta razón nadie cree en su estrategia

En la etapa de fusión en de Survivor México 2025, está más que claro que los rivales más fuertes son el objetivo a eliminar. Precisamente, este es el plan de Aranza con Aarón, algo que le valió burlas y ser tachada de “poco realista” por el público, que considera, no tiene la fortaleza necesaria para deshacerse de alguien con el nivel de su rival.

Durante una charla con Kenta Sakurai, Aranza Carreiro expresó su preocupación por la resistencia de Aarón Albores, pues lo percibe como un obstáculo para llegar a la final. Para sorpresa de muchos, el modelo respaldó esta opinión y admitió que también le inquieta saber que su compañero está alcanzando a los mejores.

Como era de esperarse, estos comentarios provocaron la reacción de los espectadores, que en redes sociales se dieron a la tarea de recordarle a la joven actriz que su desempeño ha dejado mucho que desear esta temporada. Asimismo, le reiteraron que tratar de enfrentarse con el atleta podría provocar que sea ella la que salga antes de tiempo.

“Qué risa, Aranza de verdad cree que puede sacar a Aarón”, “Aranza, no vas a eliminar a Aarón si ni siquiera pudiste ni con Janet” y “Eso sonó a envidia Aranza, Aarón no va a salir pronto”, fueron algunas de las críticas contra la antigua integrante de los “Villanos”, donde todavía sobreviven John Guts y Sargento Rap.

¿Quiénes irán al duelo de extinción el viernes 9 de agosto en Survivor México 2025?

Hasta el momento, son dos los participantes que ya tienen su lugar garantizado en la primera prueba de eliminación de la etapa fusión en Survivor México 2025. Se trata de Kenta Sakurai y Sergio Torres, ambos parte de la tribu “Héroes” en su última faceta.

Todavía resta que se decida quién será el tercer integrante que deba demostrar sus habilidades en el duelo de extinción, y finalmente uno de los “elegidos” tendrá que abandonar la competencia y renunciar al sueño de coronarse con el primer lugar.