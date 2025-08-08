Kenta no se quiere quedar atrás y ya tiene una jugada maestra para no ser eliminado de Survivor México 2025

La primera semana en la etapa de fusión en Survivor México 2025 se vivió con gran intensidad entre los participantes. Y es que ahora que saben que un mínimo error los puede dejar fuera de la contienda, han tenido que renovar sus alianzas y crear nuevas estrategias, tal como hizo Kenta, quien se puso de acuerdo con Eli Varela para dar una estocada final.

Luego de más de tres meses atravesando extenuantes pruebas físicas y mentales, Kenta Sakurai se mantiene entre los “sobrevivientes” de Survivor México 2025 en la etapa fusión. Y si bien siempre se ha distinguido por ser un personaje discreto con sus planes, al estar por enfrentarse al duelo de extinción, ya tiene un plan para perjudicar a sus rivales.

Así lo hizo saber durante una charla con Eli Varela, en donde revelaron que tienen contemplado que Tadeo Fernández, Aarón Albores Gabriel Pontones “Rasta” les favorezcan en el concejo tribal. Esto con el afán de que si es necesario, puedan utilizar uno de los tótems que han ganado en las últimas semanas y así poder salvarse.

Dicho movimiento reafirma las teorías de que dichos atletas decidieron distanciarse de la extinta tribu de “Villanos”, en especial ahora que Sargento Rap y John Guts parecen estar inconformes al ver a sus compañeros conviviendo con los que antes eran sus rivales. Prueba de ello, la reacción de incomodidad que les habría generado no poder debilitar a Aarón, que en su lugar prefirió demostrarle lealtad a Tadeo haciéndolo parte de una exquisita recompensa.

¿Cuál es el premio de Survivor México 2025?

El participante que resulte el ganador de Survivor México 2025 podrá llevarse un premio estimado de 2 millones de pesos mexicanos y el título de “sobreviviente” de la temporada. Cabe resaltar que aunque en un principio la competencia fue en equipo y cada prueba se realizaba por tribus, gracias a la fusión solo habrá un campeón, por lo que no tendrá que compartir su recompensa con nadie más.