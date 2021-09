Susana Cala nos habla en exclusiva de ‘Cosa del pasado’.

Susana Cala está de estreno con su tercer sencillo promocional llamado ‘Cosa del pasado’ que está basado en sus propias vivencias amorosas.

En esta canción, la hermana de Juan Pablo de Morat habla de esas relaciones en las cuales todo va de maravilla, pero de repente uno de los miembros de la pareja comienza a distanciarse de la nada y sin motivo aparente.

Cala gusta componer y cantar, pero su faceta favorita es la de compositora porque la considera la parte más emocionante y más honesta de todo el proceso musical; además, se inspira en muchas cosas.

“Mis letras vienen de las experiencias personales, incluso a lo mejor no todas son mías, unas no me han pasado a mí, son sentimientos comunes entonces yo escribí con gente que ha sentido lo mismo que yo y la gente va a sentir las letras por las historias”, expresó en exclusiva para Azteca Digital.

Susana Cala viene de una familia musical

Susana Cala confesó que la pandemia retrasó el lanzamiento de su proyecto musical que estaba planeado para el 2020 y tuvo que hacer una pausa, pero le dio tiempo para prepararlo mejor.

“Estuve en la creación de canciones muy bonitas, las acústicas las compuse durante la cuarentena, fue el pasar el tiempo y trabajar más en lo que uno hace, estuve con mi hermano en la parte de producción y composición y nos dio lo que necesitabamos”, recordó.

La cantautora comentó que su papá es compositor y toca guitarra, su hermano Juan Pablo también es músico y su familia está dedicada al arte, lo cual la impulsó más en su carrera.

