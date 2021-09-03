Exatlón: Quejas de Koke sobre los Guardianes desatan los memes.

Koke Guerrero de Exatlón México se ha quejado porque considera que los Guardianes lo desconcentran con sus ruidos en la zona de definición y eso revolucionó las redes sociales, generando decenas de divertidos memes.

Mientras los rojos disfrutaban de su premio por la Batalla Colosal, los azules estaban practicando el tiro y el participante con más efectividad expresó su punto de vista, que coincidió con el que Ximena tuvo en su momento sobre Estephanie.

Voy entrando a tw y lo primero que veo es a un montón de rojifans colapsados por algo que dijo koke#TodoPorFortaleza pic.twitter.com/8QddUOCuTy — Tu Morrita👩‍⚕️ (@LaMorritaDeJulx) September 3, 2021

Recordemos que Duggan se quejó de quien fuera la primer expulsada del reality show en las playas y tierras más demandantes.

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Recordando su primer punto en el Exatlon y ahora líder de efectividad de la temporada, te quiero mucho Koke Guerrero #TodoPorFortaleza pic.twitter.com/gsAnjzKWiI — Cris t i a n Awendaño (@kriz_aven) September 3, 2021

Conquistadores practican los tiros

El equipo azul se distrae y desconcentra mucho con los gritos, así que Rick los puso a practicar con ruido para acoplarse a la sitación que han estado afrontando frecuentemente en la competencia.

¿Ya ven? Koke bien humilde y lindo ganando y saludando, y ustedes muriendo de ardor y coraje acá afuera.

No se puede odiarlo, gente. ¡ENTIENDAN!💙#TodoPorFortaleza pic.twitter.com/VdADRRGBCv — 𝓛𝓮 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓷𝓭𝓪 𝓟𝓻𝓮𝓼𝓵𝓮𝔂 (@its_apriiil) September 3, 2021

Algunas participantes como Yareli, agradecieron el entrenamiento que les dio su compañero, pues consideran que les será muy útil en futuros circuitos.

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