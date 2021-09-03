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Exatlón: Quejas de Koke sobre los Guardianes desatan los memes.

El atleta culpa a sus compañeros de algunas distracciones durante las competencias.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Koke Guerrero de Exatlón México se ha quejado porque considera que los Guardianes lo desconcentran con sus ruidos en la zona de definición y eso revolucionó las redes sociales, generando decenas de divertidos memes.

Mientras los rojos disfrutaban de su premio por la Batalla Colosal, los azules estaban practicando el tiro y el participante con más efectividad expresó su punto de vista, que coincidió con el que Ximena tuvo en su momento sobre Estephanie.

Recordemos que Duggan se quejó de quien fuera la primer expulsada del reality show en las playas y tierras más demandantes.

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Conquistadores practican los tiros

El equipo azul se distrae y desconcentra mucho con los gritos, así que Rick los puso a practicar con ruido para acoplarse a la sitación que han estado afrontando frecuentemente en la competencia.

Algunas participantes como Yareli, agradecieron el entrenamiento que les dio su compañero, pues consideran que les será muy útil en futuros circuitos.

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