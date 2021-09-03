Exatlón: Ella es la hermana poco conocida de Daniel Corral. (FOTOS)

Daniel Corral se convirtió en una reconocida leyenda de Exatlón, programa donde el gimnasta artístico demostró su fuerza, rapidez, puntería y otras habilidades deportivas.

El atleta se unió al equipo rojo de los Famosos, pero nada le impidió formar una gran amistad con su rival Ernesto Cázares.

Corral se convirtió en el semifinalista de la primera edición de nuestro reality show, donde se ganó el respeto de millones de televidentes en casa.

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El bajacaliforniano también dio de qué hablar hace unos meses, ya que fue seleccionado para representar a México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

A pesar de la contundente fama, Corral es muy discreto con su vida personal y rara vez presume a sus familiares en las redes sociales.

Sin embargo, existe una persona que siempre está incondicionalmente en la vida del atleta, pero no nos referimos a su novia Antonieta Gaxiola.

Conoce a la bellísima hermana de Daniel Corral

Allyn Corral es la misteriosa hermana del exatleta de Exatlón, quien rara vez hace su aparición en las plataformas digitales.

La rubia joven tiene un gran parecido físico con Daniel, ya que ambos poseen unos enormes ojos claros que son reconocibles en cualquier lado.

Allyn no pertenece al mundo del espectáculo, pero de vez en cuando posa con su sobrino y otros seres queridos.

Pese a todo, la joven demuestra su apoyo incondicional al atleta olímpico, ya que el pasado 5 de julio del presente año, Allyn despidió a Daniel antes de partir a Tokio.

“¡Despedida como se merece este señorón! Mucha suerte hermano”, escribió la mujer debajo de una foto que ganó decenas de corazones rojos.

Daniel Corral continúa dando de qué hablar entre su grupo de fanáticos, quienes se sienten inspirados por una de las máximas leyendas de Exatlón y reciente participante en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

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