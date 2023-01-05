Susana Zabaleta y Matías Gruener nos contaron sus planes.

Desde hace unos meses, Susana Zabaleta y Matías Gruener tienen una gran relación entre hijo y madre, por lo que ahora revelaron los planes que tienen para sus próximos proyectos y su experiencia en la serie que acaban de trabajar juntos.

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Se llama Marea Alta, ya está disponible, cada semana se estrenaba un capítulo, eran diez capítulos y ya los pueden ver completos… Efectivamente, es mi primera serie, estuvo fuerte, más que nada por los temas que se hablaron y yo que gracias a Dios, nunca he vivido una pérdida así de un día para otro, mi personaje, mi novia es la que desaparece; entonces, yo no sabía los sentimientos que tenía, era todo un rollo de emociones…

Susana Zabaleta, reveló que su hijo tuvo que madurar muy joven, pero que eso les ayudó mucho a fortalecer su relación.

Era muy maduro, yo creo que a Matías le han tocado vivir cosas muy fuertes y, desde pequeño se hizo como un adulto y, luego su hermana se fue y nos quedamos él y yo solos, hace cuatro años. También, fue como que él dijo ‘Ahora soy el hombre de la casa’…

Nos ha ido muy bien, juntos, nos llevamos increíblemente bien. Lo que pasa es que es completamente diferente, Eli es completamente intelectual y Matías y yo, echamos desmadre

Susana Zabaleta reveló los detalles de la serie que grabaron juntos.

Susana Zabaleta y Matías Gruener, hace unos meses tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, lo que dejó muchas experiencias.

Cuando pasó el primer día de llamado, en la camioneta le dije ‘Mamá, te pido una sola cosa, please, no empieces con tus cosas de la Zabaleta’. Y le dije ‘Ma, hay muchos nuevos talentos, todos los chavitos van empezando, please, tranquila, con calma, intimidas’

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Susana y su hijo, tienen grandes planes para sus próximos proyectos.