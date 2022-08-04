Esto dijo el abogado de Pascacio “N” tras la vinculación a proceso del actor.

Pascacio “N” fue vinculado a proceso la tarde de ayer después de que, en diciembre de 2020, Vanessa Bauche lo denunciara por el delito de acoso.

A través de sus redes sociales, Vanessa Bauche reveló que Pascacio "N" fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá detenido en Guadalajara, luego de que ella interpusiera una denuncia penal en su contra por delitos contra la dignidad de las personas y abuso sexual.

“Victoria!!! Se ha hecho justicia!! Luego de más de un año y medio de espera!! Han vinculado a proceso a mi agresor por mi denuncia penal interpuesta desde Diciembre del 2020 en la @fiscalia.jalisco Gracias totales por abrir camino jurídico y actuar con perspectiva de género!! Va por mí y por todas!! #NoVamosASoltarnos “NiunaMas #niunamenos”, publicó la actriz en su cuenta de Instagram.

“Gracias totales a mi equipo legal de management y estrategia, a @vive_mx, a mis hermanas y amig@s de camino y de lucha, a mi familia, a mi Hno Tito Livio (Mi Ángel Custodio) y a Dios!! #JusticiaParaTodas”, añadió.

Vanessa Bauche

Cabe mencionar que actualmente, Pascacio “N” se encuentra en prisión desde marzo pasado por la denuncia de violación hecha por la actriz Sarah Nichols, con quien el actor trabajó en una serie televisiva.

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¿Qué dijo la defensa de Vanessa Bauche? Después de la audiencia de vinculación de proceso de Pascacio “N”, el abogado de Vanessa Bauche declaró en exclusiva para Ventaneando que la reunión en los tribunales “trató de la imputación de dos delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas que de manera general conlleva los malos tratos, vejaciones que Vanessa se sintió agredida en la filmación de la serie “Guerra de vecinos” y una segunda imputación por el delito de abuso sexual”.

Así mismo, reiteró que la juez determinó vincular a proceso al histrión por el delito en contra de la dignidad de las personas, no así por el de abuso sexual, por lo cual desestimó la denuncia por este último; sin embargo, señaló que la carpeta se puede perfeccionar y con esto solicitar una nueva audiencia de formulación de imputación.

Así respondió el abogado de Pascacio “N”

La parte defensora de Pascacio “N” declaró que, aunque su representado fue vinculado a proceso, los delitos en contra de la dignidad de las personas no ameritan cárcel.

“No tiene consecuencia de privación de libertad ni absolutamente nada de eso y todavía no está demostrado por supuesto”, declaró el letrado, quien también se refirió al acoso sexual que Vanessa denunció y que no causó vinculación a proceso.

“Un dictamen pericial encuentra que ella no tiene ninguna huella de las que presentan las personas que sufren abuso sexual, el propio dictamen pericial oficial de aquí de la Fiscalía, en cuanto a los testimonios que se recabaron ninguno de los testigos refiere haber visto tal abuso sexual, entonces no hubo ninguna evidencia al respecto”, finalizó.

