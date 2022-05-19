Talina Fernández se desnudará a sus 77 años de edad.

Talina Fernández a sus 77 años de edad sigue poniendo el ejemplo y no le importa el qué dirán, por ello ha decidido posar desnuda ante la lente de su nieta María Levy, quien es hija de la finada actriz Mariana Levy y el actor Ariel López Padilla.

María Levy ha sabido sobresalir en el modelaje y la fotografía donde poco a poco ha forjado una carrera, la cual ha sido impulsada por la conductora, ya que incluso ha trabajado con artistas de talla internacional como Bella Thorne, demostrando que tiene un talento innato enfrente y detrás de las cámaras.

María se ha especializado en retratar desnudos y ha sido a través de sus redes sociales donde ha compartido su trabajo, de ahí que 'La dama del buen decir’ se haya ofrecido a posar desnuda por primera vez a sus 77 años.

Esta es la razón por la que Talina Fernández decidió posar desnuda

En exclusiva para Ventaneando, Talina Fernández declaró estar decidida a posar desnuda para la lente de su nieta y reveló el motivo por el que decidió hacerlo.

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“Todo nuestro cuerpo es bello, las lonjas, la panza aguada, la panza aguada es un monumento a la creación, ahí tuvimos hijos, entonces, ¿por qué avergonzarnos a esta edad?”, declaró.

Al preguntarle si había sido ella la que le propuso a su nieta retratarla como Dios la trajo al mundo, Fernández dijo: “Por supuesto, María tiene un arte increíble, elegantísima, con una clase bellísima sin faltarle el respeto a las buenas costumbres. Yo se lo dije a ella, el compartir mi juventud hace 52 años que estoy en la tele, ahora quiero compartir mi vejez”.

¿Cómo es su relación con Paula Levy?

Sobre su nieta Paula y la violencia de la que fue víctima por parte de un exnovio, Talina no quiso ahondar en el tema y se limitó a decir que “fue algo que sucedió hace muchos años, que ella está muy bien, tenemos una linda comunicación, la oigo de verdad bien y eso me tiene muy tranquila y muy feliz”.

Así mismo, la conductora fue muy enfática al señalar que ella no da consejos sino ejemplos y aseguró que ella está abierta a escuchar lo que su nieta le quiera decir, pero prefiere no meterse en vida de su nieta.