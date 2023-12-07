¿Cuánto deben pagarte si trabajas en Navidad o Año Nuevo?

La temporada navideña es una de las más emotivas del año, sobre todo durante las fechas de las posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. De las festividades ya mencionadas, solo dos están contempladas como asueto en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero, ¿te pagan doble si los trabajas?

Le Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que los únicos días de asueto para las y los trabajadores de México, son Navidad y Año Nuevo. De acuerdo con el calendario de 2023, solamente había 7 días de descanso obligatorio. Hasta el mes de noviembre iban seis, por lo que el séptimo es el 25 de diciembre.

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¿Se pagan doble Navidad y Año Nuevo?

Como mencionamos anteriormente, la última fecha festiva del 2023 es el lunes 25 de diciembre, donde las y los trabajadores deberán descansar obligatoriamente. Pero en caso de que no puedan disfrutar de su día de descanso, los patrones deberán pagarles un salario doble por el servicio prestado; es decir, el sueldo normal más el doble.

Es preciso mencionar que el pago doble únicamente será válido para los trabajadores que se vean obligados a prestar sus servicios. Generalmente, está pensado para personal médico, de seguridad pública y operadores de transporte.

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¿Cuánto deben pagarles a los empleados que trabajen Navidad y Año Nuevo? Navidad y Año Nuevo son días de descanso oficiales y como ejemplo, si un trabajador gana 500 pesos al día, deberá recibir un pago de mil 500 durante esas fechas, lo que equivale a su sueldo normal, más el doble.

¿Qué pasa si no les pagan el doble?

En caso de que los empleadores no respeten lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores podrán denunciar a la empresa a través de los teléfonos 900 911 7877 y 800 717 2942, así como en el correo electrónico orientaciónprofedet@stps.gob.mx o vía WhatsApp en el 55 14 84 87 37.

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