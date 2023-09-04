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FOTOS | ¿Tekashi69 golpeó a Yailín la más viral? Esto es lo que sabemos

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas entre esta parejita y hasta golpes ha habido en su relación. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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