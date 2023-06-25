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FOTOS | Tenoch Huerta suma dos denuncias más por presunto abuso sexual

Hace unos días, la saxofonista María Elena Ríos alzó la voz y llamó a Tenoch Huerta “depredador sexual”. ¡Y ahora dos chicas más lo acusan de abuso! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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