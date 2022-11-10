Todo lo que sucedió en la alfombra roja de Pantera Negra: Wakanda Forever.

Con una icreíble alfombra roja, este miércoles se llevó a cabo el estreno en la Ciudad de México, de la produccción de Marvel, Pantera Negra: Wakanda Forever.

Tenoch Huerta, quien interpreta a Namor, el villano de la cinta, fue la sensación durante todo el evento.

"No me la creo. Estoy muy emocionado, se siente como un sueño: estás blandito y flotando. La respuesta de mucha gente que ha abierto los ojos, nos voltea a ver y nos toma mucho más en serio, es el resultado de una lucha tremenda", dijo.

Letitia Wright, la nueva protagonista de la cinta tras el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, reveló que el mexicano simplemete le robó el corazón.

"Es el amor de mi vida, ¿sabes por qué? Porque es un gran ser humano, estoy muy orgullosa porque ama México, ama su cultura, su herencia y es un gran caballero, es el ejemplo de como un buen hombre mexicano debe ser. Es un excelente ser humano y un actor grandioso. Es muy talentoso y deben sentirse orgullosos de él", contó.

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Grandes invitados acudieron al estreno de Pantera Negra: Wakanda Forever

Mabel Cadena también se dijo emocionada de poder representar a México en una producción de talla de alto nivel: "Siento muchísimo orgullo. Necesitaba llegar a mi país, hablar mi idioma y comunicarme con mi escencia. Estoy muy contenta de estar aquí".

La actriz Lupita Nyong'o, quien nació en la Ciudad de México, compartió no solo su cariño por este país, sino también por Juan Gabriel: "Soy su fan, es increíble su música y es muy cool. Conocí a Juan Gabriel cuando yo viví aquí y me enamoré de él. Usé su música para aprender español: su modulación es muy poética".

Pantera Negra: Wakanda Forever llegará a los cines este viernes 11 de noviembre.

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