Alejandro Fernández rompió el silencio por el veto de la prensa.

Como nunca antes, Alejandro Fernández no solo acudió a un evento público y posó con su novia Karla Laveaga ante las cámaras, sino que también habló con la prensa acerca del veto del que fue objeto en las pasadas fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco, por negarse a atender a los medios de comunicación.

Al parecer, la medida surtió efecto, aunque así se justificó el cantante: “Yo no me enteré, yo no supe... querían que les diera una nota cuando estaba sufriendo mucho porque estábamos con un porblema en la ciudad. Mi cabeza estaba en mil cosas, jamás me enteré de que me querían hacer una entrevista”, dijo.

“Cuando doy una entrevista siempre es porque tengo que decir algo, siempre doy un comunicado a los medios. No se vale, que cuando estamos en un problema, empiecen a atacarme porque no di una conferecia de prensa. Se me hizo injusto y poco profesional de su parte hacer ese chisme”, continuó.

Te puede interesar: Pareja de Coco Levy confiesa que el productor toma terapia psicológica.

Alejandro Fernández rompe el silencio sobre el veto de la prensa

El Potrillo refrenda que nunca se pactó un encuentro con los medios de comunicación: “No es que no quise dar entrevistas, más bien nunca hubo una mención y jamás hubo una invitación de que había una conferenca de prensa. Nunca se habló".

Por otro lado compartió su sentir, a menos de un mes, del primer aniversario luctuoso de su papá Don Vicente Fernández.

“Estoy con mucha tristeza, con profundo dolor porque siento que mi padre me iba a durar 130 años, era una persona dura, recia, fuerte, con muchas ganas de vivir. Sentí que nos robaron mucho tiempo de su vida”, contó.

También confesó que su mamá Doña Cuquita estaba “dolida”, pero ahora está “fuerte y con mucho ánimo” tras recibir el apoyo de toda la familia.

También te puede interesar: Pareja de Coco Levy confiesa que el productor toma terapia psicológica.