Iván Aguilera habla sobre el disco póstumo de su papá Juan Gabriel.

Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del lanzamiento de Los Dúo Volumen 3.

"Todos los que hemos trabajado en este proyecto estamos muy contentos de sacarlo porque ya había pasado mucho tiempo. Siempre se pensó en hacerlo con estos artistas, hay muy bonitas anécdotas de quiénes le gustaban. Fue idea de mi papá desde el principio", dijo el hijo de Juan Gabriel a este programa.

El disco incluye 14 temas, pero no se descarta que exista un Los Dúo Volumen 4 para continuar sacando temas póstumos de El Divo de Juárez.

"Juan Gabriel se iba a ir de gira en agosto de 2016, pero yo en junio fui a Cancún para grabar las voces de este disco, las que faltaban. Después de su gira, tenía la voz rasposa y tardaba para poder grabar. Me fui para grabar 30 temas, básicamente", contó el compositor Gustavo Farías.

Te puede interesar: Pareja de Coco Levy confiesa que el productor toma terapia psicológica.

Este disco incluye las colaboraciones soñadas de Juan Gabriel

El disco incluye un dueto con Anahí, así que Gustavo habló más sobre esta soñada colaboración: "Anahí fue una cosa muy padre... preparé una pista en Cancún rápidamente, luego la grabé bien en Los Ángeles. Juan Gabriel metió su voz en Cancún y Anahí en Los Ángeles. Él estaba muy contento con ese tema", dijo.

Recordemos que Anahí y el recordado cantante grabaron Déjame Vivir, que en su momento también fue grabada por Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

El compositor también contó que todos los artistas de este material discográfico fueron elegidos por el mismo Juan Gabriel antes de su fallecimiento.

"A mí me dijo que en este disco quería grabar con la gente con quien siempre quiso grabar. Lo padre de este disco es que son artistas con los que quería grabar", dijo a Ventaneando.

También te puede interesar: Amanda Miguel y Ana Victoria continúan los sueños de Diego Verdaguer.

