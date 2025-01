El terrible mensaje que compartió una influencer antes de morir; ella es Deborah Finck

Deborah Finck era una reconocida creadora de contenido en plataformas digitales, quien ha perdido la vida tras una larga e intensa lucha en contra de una terrible enfermedad.

La mujer de 57 años de edad fue protagonista del programa ‘Nanny 911', también llamado ‘Niñeras al Rescate’ o ‘Niñeras 911'.

El proceso de lucha en contra de su enfermedad fue compartido por la propia Deborah, quien sumaba más de 600 mil seguidores en plataformas digitales en las que compartió un aterrador mensaje antes de morir.

Te puede interesar: Fallece la primera actriz Amparo Garrido, su hijo dio la noticia: “Mi vida se va con ella”



¿Cuál fue el mensaje de Deborah Finck antes de su muerte?

Algunos días antes de su fallecimiento, Deborah fue sincera con todos sus seguidores y compartió que no estaba preparada para morir.

“Solo pienso ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo en el mundo para hacer una diferencia? Tal vez este sea mi propósito... No quiero que se termine así... sé que estaré en un buen lugar, pero no quiero estarlo... no quiero ir a ningún lado... Estoy empeorando”, compartió la famosa.

El mensaje que dio Finck a todos sus fans entre lágrimas logró conmover a millones de internautas, quienes enviaron sus buenos deseos ya que la influencer tenía una rara enfermedad que atacaba sus tejidos.

¿Cuál era la enfermedad que tenía Deborah?

La influencer estadounidense padecía de leiomiosarcoma, un tipo de cáncer que daña los tejidos blandos del cuerpo humano, causando síntomas como pérdida de peso, dolor en los huesos, dificultad para respirar, enrojecimiento o hinchazón, entre otros.



¿Por qué era famosa Deborah Finck?

Deborah se hizo famosa por su participación como una de las niñearas profesionales del reality show Nanny 911, brindando una perspectiva diferente sobre la crianza debido a su experiencia con la maternidad.

Finck destacó por haber tenido 6 hijos, quienes vinieron al mundo en tres pares de gemelos. Esta experiencia de vida la hacía diferente al resto de niñeras del programa, caracterizándose por ser una de las más eficaces al momento de abordar problemáticas dentro de las dinámicas familiares, a través de técnicas como el refuerzo positivo.