FOTOS | Verdadera razón de la rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía.

Luego de más de 25 años de Timbiriche, Paulina Rubio por fin rompe el silencio y explica la razón de su rivalidad con Thalía.

Como parte de la promoción de su nuevo tema musical, Paulina Rubio asistió al programa de YouTube de Yordi Rosado, en donde platicaron de muchas cosas de su vida personal y carrera, ¡y obvio tenía que salir el tema de Thalía! ¿Qué dijo? Checa todas las fotos AQUÍ y sigue leyendo.

Esta es la razón por la que Paulina Rubio y Thalía eran enemigas.

Durate la charla en su programa, Yordi Rosado preguntó el tema de una de las rencillas que ambas estrellas del pop en Latinoamérica habían tenido durante una presentación de Timbiriche. Paulina recordó que sí llegaron a los golpes en un escenario de Ciudad Guzmán, pero no quiso entrar en detalles pues dijo que para ella podría ser una verdad y para Thalía otra...

Además, confesó que una tontería en el escenario fue la gota que derramó el vaso, pues ya traían temas... “Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas... Pero no era de quién era la más importante... Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro” Dijo Paulina Rubio, al final, cosas de adolescentes.

La “Chica Dorada” reconoció que fueron muy amigas, ¡aunque la mamá de Thalía le prohibia a su hija juntarse con Paulina! “Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran... Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del barrio ni nada. Era mi amiga” Confesó Rubio.

Paulina dijo que estaban limando asperezas, pues hace tiempo se comenzaron a mensajear y aunque no son las mejores amigas, se tratan con respeto.

